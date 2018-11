Номер Даниэля Ястремского соответствовал европейскому уровню - Дудинский

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номер Даниэля Ястремского, представителя Беларуси на детском "Евровидении-2018", соответствовал европейскому уровню. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился популярный белорусский ведущий Денис Дудинский.

"Это было на достойном уровне. Абсолютно европейский, и даже мировой формат", - сказал Денис Дудинский.

По его словам, на подобных конкурсах не всегда важно оказаться лучше всех, главное - быть на уровне. И Даниэль был одним из лучших европейских молодых артистов, а это дорогого стоит. "Наш Даниэль прекрасно вписался во всю эту компанию. Молодой, со знанием языков, активный, подвижный, с прекрасным голосом", - отметил телеведущий.

Нынешний конкурс "Евровидение" в Минске стал одним из немногих, где Денису Дудинскому понравился практически каждый номер. В выступлениях на детском конкурсе больше искренности и нет фриковатости.

Финальное шоу детского "Евровидения-2018" прошло сегодня в "Минск-Арене". За главный трофей конкурса - хрустальный микрофон - боролись представители 20 стран. Это рекордное число за всю историю конкурса. Победитель конкурса - представительница Польши Роксана Венгель - исполнила песню "Anyone I Want to Be". Конкурсант от Беларуси Даниэль Ястремский с песней "Time" стал 11-м.

Беларусь участвует в детском "Евровидении" с начала его организации Европейским вещательным союзом (ЕВС) в 2003 году. На счету страны две победы: в 2005 году лучшей стала Ксения Ситник, а в 2007-м - Алексей Жигалкович. В 2017 году белоруска Хелена Мерааи заняла пятое место.

Беларусь второй раз принимает у себя этот песенный конкурс. Впервые в Минске "Евровидение" прошло в 2010 году. ЕВС вновь предложил Беларуси стать его хозяйкой с учетом положительного опыта участия белорусских представителей в конкурсе, а также его успешной организации восемь лет назад.-0-