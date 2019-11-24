Номер Лизы Мисниковой интересный, яркий и не дает заскучать - OGAE Ukraine

24 ноября, Гливице /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Номер представительницы Беларуси на детском конкурсе песни "Евровидение-2019" Лизы Мисниковой интересный, яркий и не дает заскучать. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал представитель клуба OGAE Ukraine (украинский клуб поклонников конкурса) Богдан Грималюк.

"У Лизы Мисниковой интересное, яркое, веселое выступление. Она не дает заскучать, через нее передается драйв, энергия", - сказал Богдан Грималюк.

Он отметил, что белорусская юная певица входит в ТОП-10 его фаворитов конкурса. "Я хочу пожелать удачи белорусской исполнительнице и выложиться на все 100%, чтобы эту волну энергии ощутили все журналисты в пресс-центре", - отметил представитель OGAE Ukraine.

Финал детского конкурса песни "Евровидение-2019" состоится сегодня. В этом году в песенном форуме участвуют представители 19 стран. Первым из конкурсантов на сцену Arena Gliwice выйдет юный певец из Австралии - Джордан Энтони, 19-й номер у Дарьи Врачевич из Сербии. 14-летняя минчанка Лиза Мисникова выступит седьмой и представит динамичную композицию "Пепельный".

Жюри из 19 стран еще накануне выставило свои оценки по итогам просмотра генерального прогона. Они будут озвучены сегодня во время финального шоу и составят половину результата в итоговой таблице. Вторая половина - это решение зрителей, которые могут отдать свой голос на официальном сайте песенного форума www.junioreurovision.tv. Выбрать можно от трех до пяти понравившихся артистов, в том числе представителя своей страны. Проголосовать в интернете можно с компьютера, планшета или мобильного телефона.

Онлайн-голосование продлится до начала грандиозного финального концерта, который стартует сегодня в 18.00. После живого выступления всех конкурсантов снова можно будет отдать свой голос, но лишь в течение 15 минут. -0-