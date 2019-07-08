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Новая арт-территория появилась в Витебске

Культура 08.07.2019 | 15:13

8 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске стартовал новый творческий проект "Арт-территория Сергея Кухто. Стихия кентавра", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Витебского центра современного искусства (ВЦСИ) Андрей Духовников.

Проект, рассчитанный на год, представлен в выставочном зале Центра современного искусства. Его первым мероприятием стала открывшаяся сегодня выставка уже известных ценителям современной живописи работ Сергея Кухто из коллекции семьи. Около 20 картин различного формата погружают зрителя в мир неомифологизма с тщательно продуманными и тонко прописанными деталями. Главный персонаж всех работ - кентавр, с которым себя ассоциировал автор. Оформление экспозиции в виде мастерской художника лишь усиливают впечатления, которые производят работы художника.

В течение года выставка будет меняться, дополняться новыми работами, в том числе ранее никогда не выставлявшимися, незаконченными, эскизами и набросками. Также запланирован цикл лекций по творчеству Сергея Кухто и современных художников.

"Мы ставим перед собой цель показывать лучшее, что есть в нашем городе, самое интересное и востребованное. Работы Сергея Кухто, которого еще называют Витебским кентавром, занимают важное место в творческом наследии города. На сегодняшний день это один из самых интересных и непознанных витебских художников", - подчеркнул Андрей Духовников.

Он акцентировал внимание на назревшей теме создания в Витебске музея современного искусства. "Помимо Центра современного искусства, небольших выставочных залов, город нуждается в отдельном просторном музее современного искусства, потому что у нас уже есть коллекции современных авторов, которые необходимо сохранять. Подрастают новые творческие поколения, которые нуждаются в своем пространстве. Это инвестиция в завтрашний день", - убежден директор Витебского центра современного искусства.

Сергей Кухто родился в 1959 году в Витебске, ушел из жизни в 40 лет. Творческая биография автора коротка, однако его имя известно ценителям искусства далеко за пределами Беларуси. Художник является одним из наиболее ярких представителей постмодернизма в белорусском искусстве ХХ века. Сюжеты восходят к античной мифологии, однако мотивы переосмыслены, поданы в свободной индивидуальной манере.-0-

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Теги
Витебск, выставка, живопись, искусство
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