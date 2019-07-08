Новая арт-территория появилась в Витебске

8 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске стартовал новый творческий проект "Арт-территория Сергея Кухто. Стихия кентавра", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Витебского центра современного искусства (ВЦСИ) Андрей Духовников.
Проект, рассчитанный на год, представлен в выставочном зале Центра современного искусства. Его первым мероприятием стала открывшаяся сегодня выставка уже известных ценителям современной живописи работ Сергея Кухто из коллекции семьи. Около 20 картин различного формата погружают зрителя в мир неомифологизма с тщательно продуманными и тонко прописанными деталями. Главный персонаж всех работ - кентавр, с которым себя ассоциировал автор. Оформление экспозиции в виде мастерской художника лишь усиливают впечатления, которые производят работы художника.
В течение года выставка будет меняться, дополняться новыми работами, в том числе ранее никогда не выставлявшимися, незаконченными, эскизами и набросками. Также запланирован цикл лекций по творчеству Сергея Кухто и современных художников.
"Мы ставим перед собой цель показывать лучшее, что есть в нашем городе, самое интересное и востребованное. Работы Сергея Кухто, которого еще называют Витебским кентавром, занимают важное место в творческом наследии города. На сегодняшний день это один из самых интересных и непознанных витебских художников", - подчеркнул Андрей Духовников.
Он акцентировал внимание на назревшей теме создания в Витебске музея современного искусства. "Помимо Центра современного искусства, небольших выставочных залов, город нуждается в отдельном просторном музее современного искусства, потому что у нас уже есть коллекции современных авторов, которые необходимо сохранять. Подрастают новые творческие поколения, которые нуждаются в своем пространстве. Это инвестиция в завтрашний день", - убежден директор Витебского центра современного искусства.
Сергей Кухто родился в 1959 году в Витебске, ушел из жизни в 40 лет. Творческая биография автора коротка, однако его имя известно ценителям искусства далеко за пределами Беларуси. Художник является одним из наиболее ярких представителей постмодернизма в белорусском искусстве ХХ века. Сюжеты восходят к античной мифологии, однако мотивы переосмыслены, поданы в свободной индивидуальной манере.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3036 BYN
|2.302 BYN
|2.304 BYN
|USD
|2.0521 BYN
|2.05 BYN
|2.052 BYN
|RUB
|3.2138 BYN
|3.208 BYN
|3.215 BYN