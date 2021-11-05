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Культура
05 ноября 2021, 17:41

Новая экспозиция открылась в реконструированной части Старого замка Гродно

5 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси удалось сохранить и сберечь богатое историческое наследие для будущих поколений. Такое мнение сегодня во время торжественной церемонии открытия первой очереди реконструкции Старого замка в Гродно высказал заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Старом замке в Гродно торжественно открыли новую музейную экспозицию. Разместилась она в обновленных помещениях первой очереди реконструкции замка.

"Наша страна славится замечательными историко-культурными ценностями, которые являются частью мировой сокровищницы. Очень важно было сохранить и сберечь это наследие. Мы гордимся, что в нашу суверенную историю восстановлены Несвижский и Мирский замки, многие другие знаковые объекты - дворцы, церкви, костелы. Из небытия возродились ратуши в Минске и Могилеве. Гордимся мы и славными традициями города-музея Гродно, в котором мы сегодня открываем после реконструкции первую очередь Старого замка", - отметил Игорь Петришенко.

Вице-премьер подчеркнул: в Беларуси при восстановлении историко-культурных ценностей рассчитывали лишь на свои силы. "Мы ни на кого не надеялись, а по крупице собирали средства, чтобы восстановить и сохранить всю эту красоту для будущих поколений независимой Беларуси, чтобы они гордились нашими успехами и достижениями", - отметил Игорь Петришенко. Он поблагодарил за работу всех, кто восстанавливал замок: строителей, проектировщиков, архитекторов и историков.

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

"Несмотря на то, что время было не очень милосердно к этому замку, он остается одним из самых значимых исторических объектов страны. Его история уникальна, на его долю выпало много испытаний, он неоднократно разрушался и перестраивался. Сейчас замок, в котором разместился музей, вновь выполняет оборонительную функцию: он обороняет, сохраняет для потомков историю нашего края", - отметил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник. Он подчеркнул, что реконструкция Старого замка в Гродно будет продолжена. Впереди еще немало работы, но самое главное - начало восстановлению уникального объекта положено.

Реконструкция одного из старейших замков Беларуси началась в 2017 году и ведется в несколько этапов. Сейчас завершается один из них: первая очередь работ предусматривала возведение въездной и средней башен, восстановление крепостной стены с галереей между башнями, строительство мерной избы и каменицы. В этих помещения разместилась новая экспозиция с интерактивными зонами, которая расскажет об истории как самого замка, так и в целом Гродненского края. Среди экспонатов, размещенных в семи залах, немало уникальных, в том числе и археологические находки с Замковой горы. Будет работать в музее и средневековая типография, где можно познакомиться с технологией создания гравюр. Открылась в замке и смотровая площадка с видами на исторический центр города.

Принимать посетителей Старый замок начнет с 6 ноября.-0-

Фото Леонида Щеглова

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