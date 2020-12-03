Новая экспозиция в Брестской крепости рассказывает о вкладе республик СССР в общую Победу

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Музее обороны Брестской крепости открылась выставка "Наша общая Победа", посвященная 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая научно-экспозиционным отделом мемориального комплекса Елена Митюкова.

Временная экспозиция организована по инициативе Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ при уставных и других органах Содружества при содействии Министерства культуры Беларуси и музея истории Великой Отечественной войны. Выставка в миниатюре повторяет экспозицию Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны - от первых оборонительных боев 1941 года и до победного мая 1945.

О вкладе 11 республик Советского Союза в Великую Победу рассказывают 16 мобильных стендов экспозиции. На выставке представлены портреты героев Великой Отечественной войны, копии документов, материалы, повествующие о ключевых событиях ВОВ, партизанском движении, жизни советского тыла в военное время. Большинство разделов отражают важнейшие исторические битвы минувшей войны - под Москвой, Сталинградскую, Курскую, за Днепр, Ясско-Кишиневскую, Берлинскую и другие операции. В каждом разделе можно найти материалы об уроженцах стран СНГ - участниках тех событий. Несколько отдельных планшетов посвящены белорусской теме - обороне Брестской крепости, оборонительным боям на территории республики летом 1941 года, партизанскому движению и освобождению Беларуси.

Завершает экспозицию стенд, посвященный военной печати. На нем можно увидеть листовки, издаваемые в годы войны на азербайджанском, армянском, туркменском, молдавском, украинском, казахском, белорусском, русском и других языках Содружества.

В Бресте выставка "Наша общая Победа" будет работать до начала января. В последующем ее планируется показать в других крупных городах страны.-0-