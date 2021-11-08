Новая номинация появилась на конкурсе любительских фильмов им. Тарича "Я снимаю кино"

8 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Полоцк приглашает жителей и гостей города 10-11 декабря на подведение итогов заключительного этапа Республиканского открытого конкурса любительских фильмов имени Юрия Тарича "Я снимаю кино", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры Полоцкого райисполкома.

"С каждым годом конкурс приобретает все большую популярность. В 2020 году в нем были представлены работы из пяти стран: Беларуси, России, Эстонии, Украины и впервые из США. В этом году по решению организационного комитета добавлена номинация "Единство. Сплоченность. Дружба народов". Сейчас продолжается прием работ, который продлится до 15 ноября", - рассказали в отделе культуры.

Оценивать творческие работы будут представители Министерства культуры, управления культуры Витебского облисполкома, специалисты Белорусского союза кинематографистов, киностудии "Беларусьфильм" и Белорусской государственной академии искусств. Также любители кино смогут оценить ленты участников через интернет-голосование на сайте конкурса.

Во время благотворительных акций "Беларусьфильма", посвященных Дню белорусского кино, в полоцком кинотеатре "Родина" будет показано несколько фильмов. Вход на все мероприятия конкурса любительских фильмов свободный.-0-