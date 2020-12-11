Новая серия мультсериала "Команда 99" расскажет о правильной утилизации батареек

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное учреждение "Оператор вторичных материальных ресурсов" и белорусские аниматоры выпустили новую серию экологического мультсериала "Команда 99" под названием "Несказочная энергия". Об этом сообщила БЕЛТА представитель гомельской анимационной студии Chin Up Татьяна Добриян.

На этот раз герои расскажут зрителям, как и зачем правильно утилизировать использованные батарейки. Изобретательные еноты Киви, Лимон и Ежевика отправятся вместе со зрителями в сказку, где в их помощи нуждается одна известная бабуля - Баба Яга-Сусличья нога. Но простой рабочий день превращается в жаркую битву.

"Часы, детские игрушки, весы - это лишь часть предметов с батарейками, которые есть у каждого в доме. Если не сортировать отдельно батарейки, а отправлять их в общий мусор, то содержащиеся в них опасные вещества могут загрязнить окружающую среду и повлиять на здоровье человека. А элементы питания, выброшенные правильно - в специальные контейнеры, идут на переработку и благодаря этому приносят не вред, а пользу", - сказала Татьяна Добриян.

Увидеть новую серию можно на YouTube-канале target99 Belarus, где размещены все предыдущие серии мультсериала. По сюжету, каждый день еноты отправляются на задание межпланетарного масштаба. Им предстоят встречи с опасными монстрами, которые появились в результате неправильной сортировки и утилизации отходов. Своими знаниями и умениями герои экологического детектива делятся со зрителями. Задача мультфильма - привить детям и взрослым знания и привычки в обращении с отходами на уровне личной гигиены.

По словам директора учреждения "Оператор вторичных материальных ресурсов" Натальи Гринцевич, у всех жителей Беларуси есть возможность выбросить использованные элементы питания без вреда для природы. "Контейнеры для сбора установлены в магазинах шаговой доступности, где есть в продаже батарейки. Если взрослые не всегда следуют правилам безопасного обращения с отходами, то дети обязательно на них повлияют, посмотрев новую серию нашего мультфильма "Команда 99", - сказала она.-0-