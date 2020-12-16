Новая версия сюиты Прокофьева "Ромео и Джульетта" прозвучит в Белгосфилармонии 28 декабря

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт "История любви" Государственного камерного оркестра пройдет в Белоруской государственной филармонии 28 декабря, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Впервые в Белгосфилармонии прозвучит новая версия сюиты Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" для солирующего альта и камерного оркестра. В программе также будут исполнены поэма для скрипки с оркестром "Песнь торжествующей любви" Эрнеста Шоссона и опера "Порги и Бесс" Джорджа Гершвина, которые, как и сюита Прокофьева, будут сопровождаться художественным словом", - рассказали организаторы.

"История любви" - первое представление из цикла "Музыка и слово", состоящего из трех частей. Три вечные истории - Ромео и Джульетты, Фабио и Валерии, Порги и Бесс - представит публике камерный оркестр.

Государственный камерный оркестр уникален своей полувековой историей и прославленными музыкантами, стоявшими у его истоков. В последнее десятилетие оркестр возглавляет маэстро Евгений Бушков - выдающийся скрипач, неутомимый музыкант, генератор оригинальных концертных программ. Его идея исполнить оркестровую версию виртуозных вариаций Никколо Паганини, в которой в качестве солистов выступили музыканты оркестра - девять скрипачей и один альтист, получила блестящее воплощение и произвела фурор на гала-концерте 1 октября 2020 года.-0-