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23 января 2020, 15:45

Новинки на книжной выставке в Минске представят экспоненты из 30 стран

На выставке. Фото из архива
На выставке. Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свои новинки во время XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки, которая пройдет 5-9 февраля в комплексе по проспекту Победителей, 14, представят экспоненты из 30 стран, сообщил журналистам председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок, организуемых в государствах - участниках СНГ, генеральный директор ПКООО "Макбел" Дмитрий Макаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Свои новинки на выставке представят более 300 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья", - рассказал Дмитрий Макаров. Программой форума запланированы более 300 мероприятий. Это многочисленные встречи с авторами, издателями, художниками, презентации новых книг, круглые столы, автограф-сессии.

Выставка будет проходить под слоганом "Беларусь - открытая книга", который символизирует то, что сегодня мы пишем историю современности новыми достижениями, победами, творческими успехами. Неотъемлемой частью концепции национального стенда будут темы Года малой родины и 75-летия Великой Победы. Одна из основных сюжетных линий презентаций издательских проектов - празднование 90-летия со дня рождения классика белорусской литературы Владимира Короткевича, которое отмечается в 2020 году.

На импровизированных страницах стенда организуют свои экспозиции Национальная библиотека Беларуси, Президентская библиотека, Национальная книжная палата Беларуси. Масштабную площадку для встреч с писателями посетителям выставки предоставит Союз писателей Беларуси. Будут презентованы проекты, реализованные при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, издания - победители Международного конкурса "Искусство книги".

Проект "Своя среда" соберет любителей бардовской песни, где поэтическое творчество и собственные книги представят популярные барды Беларуси. Авторский день "Мысли вслух" планируется организовать с акцентом на писателей, способных собрать аудиторию для обсуждения не только творчества, но и волнующих тем в сферах литературы, истории, науки и культуры. Среди авторов - Иван Антонович, Игорь Марзалюк, Андрей Король, Вячеслав Бондаренко, Александр Данилов, Александр Радьков, Федор Повный.

В белорусский день "Беларусь - открытая книга" пройдет презентация творческих проектов, приуроченных к Году малой родины и 75-летию Великой Победы. В их числе - проект "Традиции суверенной Беларуси" информационного агентства БЕЛТА. Состоится также демонстрация проекта Елены Микульчик, раскрывающего глубинные традиции белорусской национальной кухни.

Во время детского дня "Тип-топ" планируется большое количество мероприятий для детей и родителей. На одной из площадок выставочного центра будут проходить интерактивные спектакли. Для молодежной аудитории на выставке организуют подготовку материалов для социальной сети ТikТок, популяризирующих чтение книг.

В день закрытия выставки состоятся разноплановые презентации. Президентская библиотека представит книги, приуроченные к юбилеям спецподразделений Вооруженных Сил Беларуси, издания, представляющие Беларусь.

В дни выставки будут работать площадки как в самом выставочном центре, так и за его пределами. В столичных кинотеатрах покажут фильмы по произведениям белорусских авторов, в театрах пройдут спектакли по литературной тематике. Будут организованы маршрутный поэтический автобус по проспекту Победителей, мероприятия в библиотеках Минска. Подобные проекты были впервые реализованы во время выставки в 2019 году и вызвали большой интерес у жителей и гостей столицы.-0-

США станут центральным экспонентом книжной выставки в МинскеСША станут центральным экспонентом книжной выставки в Минске
"Почетным гостем книжной выставки выступит Российская Федерация, центральным экспонентом будут Соединенные Штаты Америки", - сказал заместитель министра информации Беларуси Игорь Бузовский.

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