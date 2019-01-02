Новогоднее представление "Путешествие Голубой Стрелы" собрало около 450 юных минчан

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 450 юных жителей столицы собрались сегодня на детском музыкальном новогоднем представлении по мотивам сказки Джанни Родари "Путешествие Голубой Стрелы" в Минском городском дворце культуры, передает корреспондент БЕЛТА.

Ребят встречает нарядная елка и снеговик. Гостям предлагают сфотографироваться в фотозонах и нанести аквагрим. Самые нетерпеливые сразу проходят в зал - здесь их ожидает спектакль.

По словам первого заместителя председателя Белорусского союза женщин Светланы Ситниковой, организация ежегодно принимает активное участие в новогодней благотворительной акции "Наши дети", однако мероприятие такого масштаба организовано впервые. "После того, как мы провели множество благотворительных мероприятий по всей стране, решили сделать действительно масштабный праздник - сегодня здесь собрались около 450 детей. Думаю, ребятам понравится сказка о новогодних чудесах, ведь они каждый год с нетерпением ждут их", - сказала она.

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