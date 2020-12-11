Новогодние панно, скатерти, шали - выставка вытинанки открывается в Гомеле

11 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка вытинанки "Зімовыя карункі" начинает сегодня работу в Гомельском областном центре народного творчества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Экспозицию подготовили мастера декоративно-прикладного искусства Гомельской области. Посетители центра увидят авторские новогодние панно, открытки, выполненные в технике вытинанки. Дополнением выставки станут изделия мастерицы, рукодельницы, кружевницы Галины Ковалевой. Салфетки, скатерти, шали, связанные спицами или крючком, в сочетании с узорами вытинанки создадут предновогоднюю сказочную атмосферу.

Запечатлеть красоту творчества можно будет в оригинальных фотозонах.

Вытинанка - ажурный узор, вырезанный из белой, черной или цветной бумаги. Возникновение вытинанки в Беларуси связывается с развитием промышленного производства бумаги и датируется ХIV веком, отметили в областном центре народного творчества.

"Современные дизайнеры и оформители оценили выразительные художественные особенности вытинанки и используют ее в творчестве как технику графического искусства для оформления книг, плакатов, открыток, календарей. К тому же до наших дней в быту белорусов сохранилось вырезание снежинок из бумаги для украшения окон к новогоднему празднику", - обратили внимание в учреждении.

Выставка будет работать по 15 января. Вход свободный.-0-

Фото Гомельского областного центра народного творчества