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10 января 2020, 18:46

Новогодний бал в Большом театре состоится в ночь с 13 на 14 января

Фото из архива
Фото из архива

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси в ночь с 13 на 14 января проведет большой новогодний бал, сообщили корреспонденту БЕЛТА в театре.

Основная тема бала в этом году - "Кино". Особое внимание режиссеры уделили мировой классике и голливудским фильмам. Ведущими вечера будут артисты в образах Чарли Чаплина и Анны Павловой, Айседоры Дункан и Сергея Есенина. Программа праздника достаточно насыщенная. Его откроет так называемый Первый Бал. Вторая часть - "Чаплин-Бал" - состоится после концерта-сюрприза в Большом зале. Сотни человек, начиная с сентября, приходили на репетиции, чтобы научиться бальным танцам: вальсу, контрдансу, полонезу.

"В прошлом году среди посетителей была очень популярна сладкая зона. В этот раз она вернется в обновленном формате: на глазах у зрителей будут готовить мороженое в специальной лаборатории, которая расположится в левой части фойе балкона, и разгоряченные танцоры получат возможность охладиться, заказав мороженое с уникальным вкусом. Откроется лаборатория в 0.15 и будет работать в течение всего бала. Будет и candy-bar: зрители смогут попробовать различные лакомства, но уже не просто так, а за участие в викторине. Музыкальная викторина начнется в правой части фойе балкона в 21.45 и продлится около часа", - рассказали в театре.

Кроме того, посетители смогут узнать свое будущее. Астрологи, предсказывающие будущее, будут удивлять всех с 21.45 до 23.00, а после полуночи к ним присоединятся нумерологи, видящие скрытые в цифрах судьбы и характеры людей. Также в Большом театре заработает новогоднее радио. В левой части фойе бельэтажа будет открыта зона, где можно записать поздравление, которое будет озвучено в течение вечера. Будет работать и выездное казино. Проверить свою удачу и сыграть в популярные азартные игры без ущерба для своего кошелька можно в правой части фойе бельэтажа с полуночи до двух часов. Там же будет проведена и развлекательная игра "Мафия".

Много активностей запланировано в центральной части фойе партера. В частности, можно услышать концерт классической музыки в исполнении "Vivat квартет", который сменится выступлением артистов детского музыкального театра-студии. В полночь начнется получасовое выступление джаз-бэнда, а затем откроется "Свободный микрофон". Оценить свои вокальные данные в караоке можно будет до двух часов ночи. Кроме того, во всех локациях будут действовать тематические фотозоны. В центральной части фойе бельэтажа запланирован танцевальный мастер-класс, а в Камерном зале можно будет взять уроки голливудской элегантности.

Концерт-сюрприз пройдет на главной сцене. Начнется он в 23.00 и завершится под бой курантов. В 1.25 начнется музыкально-танцевальная программа "AMADIS BRASS приглашает". Она продлится до конца праздничного вечера. Режиссеры бала - Дарья Потатурко и Наталья Барановская, хореограф-постановщик - Юлия Дятко. Режиссер концерта-сюрприза - Галина Галковская, режиссер программы Камерного зала - Наталья Кузьменкова. Дирижеры новогоднего бала - Андрей Галанов, Иван Костяхин, Олег Лесун.-0-

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