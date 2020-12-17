"Новогодний маскарад": артисты Большого театра выступят в образах кумиров ХХ века

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерт "Новогодний маскарад" пройдет в Большом театре 24, 31 декабря, 2 и 5 января, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Зрителей ждет фейерверк узнаваемых произведений Леонарда Бернстайна, Эндрю Ллойда Уэббера, Ришара Гальяно, Гленна Миллера, Жака Оффенбаха, Клода Дебюсси, Джула Стайна. Будут исполнены арии и дуэты из мюзиклов, которые сегодня стоят в ряду самых известных и любимых. Среди них "Призрак оперы", "Волшебник страны Оз", "Вестсайдская история" и "Кошки", - рассказали в театре.

В программе представят микс музыкальных номеров и танцевальных стилей. Артисты театра предстанут перед зрителем в неожиданных образах кумиров ХХ века и популярных героев полюбившихся фильмов. "Этот концерт выбивается из устойчивой системы классических новогодних проектов. Новогодние праздники для меня - это радость, атмосфера доброго розыгрыша, чуть ироничного взгляда на себя и взгляда на искусство как не на что-то исключительно традиционное и незыблемое. Мы делаем этот концерт, чтобы объединиться душевно, стать единым целым со зрителем, окунуться в атмосферу настоящего чуда и вспомнить, как с наступлением Нового года мы всегда верили, что в нашей жизни многое изменится", - рассказала режиссер-постановщик, обладатель медали Франциска Скорины Галина Галковская.-0-