Новогодний мюзикл Театра эстрады за три дня посетили более 2 тыс. зрителей

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый детский мюзикл Театра эстрады "Новогодняя СМСка" уже успели посмотреть более 2 тыс. зрителей. Премьера праздничной программы состоялась 21 декабря и получила массу восторженных отзывов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в концертном отделе театра.

Представление еще будет идти до 7 января по несколько раз в день. "Мюзикл рассказывает очень трогательную волшебную историю про девочку Яну, которая думает, что Дед Мороз ненастоящий, и отправляет ему СМСку. Это сообщение дает толчок всей истории, где справиться с непростой ситуацией девочке помогает смешной и добрый Ангел, - рассказали в концертном отделе. - Представление пропитано духом Рождества и Нового года, когда весь мир становится добрее, и даже самые неверующие люди начинают ждать чуда и волшебства".

Роль Ангела в сказке исполняет Владимир Воронков. Маленьким зрителям он известен как артист, озвучивающий медвежонка Топу из передачи "Калыханка". "Сказка наполнена постоянным интерактивом: все наши маленькие гости смогут покидаться с артистами подушками, побросать снежки и поиграть с огромными надувными мячами. Прекрасные новогодние песни в исполнении детского коллектива "Хвілінка" поднимут настроение. А веселая игровая программа у елки после сказки даст возможность всем потанцевать и поиграть", - отметили в театре.-0-

Фото Театра эстрады