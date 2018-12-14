Новополоцкая публика очень избирательная и современная - Алена Ланская

14 декабря, Новополоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке очень избирательная и современная публика, потому что сюда приезжает огромное количество известных исполнителей как из Беларуси, так и из-за границы. Такое мнение журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, высказала заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская.

По ее словам, присуждение белорусским городам статуса культурной столицы дает прекрасную возможность жителям познакомиться с различными видами искусства и творчеством множества артистов.

"Новополоцк - удивительный город, здесь современная публика и население. В нашей артистической сфере всегда существовало мнение, что в Новополоцке очень избирательная публика, потому что сюда приезжает огромное количество известных исполнителей. Тем не менее, думаю, что благодаря статусу культурной столицы Беларуси 2018 года новополочане узнали для себя много нового и сделали приятные открытия", - отметила Алена Ланская.

В частности, певица выделила музыкальный проект "Песня года", который прошел в нефтеграде в июне этого года. Тогда она выступила в дуэте с российским артистом Глебом Матвейчуком, что стало для нее знаковым событием. Тогда же своим талантом радовали зрителей более 30 популярных артистов Беларуси, среди которых Анастасия Тиханович, Кирилл Гуд, Тео и Ольга Рыжикова, Елена Гришанова, Галина Шишкова, группа "Без билета", Ядвига Поплавская, Анатолий Ярмоленко, ансамбль "Сябры".

Сегодня в Новополоцке прошли мероприятия закрытия республиканской акции "Новополоцк - культурная столица Беларуси". Открыла праздничные торжества интерактивная выставка "Лілея сяброўства" в городском Центре культуры. Затем был открыт памятный знак "Колыбель времени". Продолжили праздничную программу концерт во Дворце культуры "Нафтана", в котором выступили лучшие творческие коллективы города и приглашенные артисты. На нем Алена Ланская исполнила композицию "Куточак Беларусi", посвященную Году малой родины.-0-