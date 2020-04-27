Новополоцкие библиотеки присоединились к международному проекту "Семейные истории о войне"

27 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В год 75-летия Великой Победы библиотеки Новополоцка присоединилась к международному проекту "Семейные истории о войне" (интернет-дневник читателей), сообщили корреспонденту БЕЛТА в Централизованной библиотечной системе города.

Библиотечная система Новополоцка предоставила материалы для размещения в нескольких разделах интернет-дневника: "Мы помним", "Свидетельства", "Документы", "Записная книжка", "Лица войны" и "Строки войны". "Проектом заинтересовались также горожане, которые стали активно присылать истории своих семей в библиотеки. Для самих библиотекарей проект стал отличной возможностью вновь окунуться в семейные архивы и пополнить летопись памяти", - отметили в учреждении.

Сотрудники библиотек предлагают жителям города присоединяться к инициативе и рассказывать на страницах интернет-дневника свои истории о дорогих людях. Высылать материалы (фото и текст) нужно на электронную почту (kulturanovcbs@yandex.by) с пометкой "интернет-проект".

Инициатором "Семейных историй о войне" в 2015 году стала Псковская областная библиотека. Сегодня география участников проекта объединяет Россию, Беларусь, Латвию, Эстонию и Кыргызстан.-0-