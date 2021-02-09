Новые объекты в списках ЮНЕСКО и модернизация кинотеатров - правительство о поддержке культуры

Поддержка и развитие культуры - одна из важнейших задач государственной политики в социальной сфере. Правительство нацелено на безусловное сохранение национального историко-культурного наследия, создание условий для творчества и популяризации белорусской культуры. Эти приоритеты обозначены в государственной программе "Культура Беларуси" на 2021-2025 годы. О подготовке новых досье в списки ЮНЕСКО, планах по реконструкции объектов материального наследия и о посещаемости учреждений культуры рассказал БЕЛТА заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко.

Реконструкция более 630 объектов и свое пианино

Прошлое пятилетие в белорусской культуре запомнилось реставрацией знаковых объектов, отмечает Игорь Петришенко. Итогом планомерной консервации, восстановления, а также приспособления под новые функции памятников архитектуры в 2016-2020 годах стало завершение реставрации и введение в хозяйственный оборот более 630 объектов материального наследия.

В 2020 году сдали в эксплуатацию здание Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки и спортивно-культурный центр Белорусского государственного университета культуры и искусств. Завершена реализация проекта Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

По поручению главы государства создано ООО "Фабрика фортепиано", которое производит пианино "Беларусь". Таким образом возродили исторический бренд, придав ему новое звучание. В учреждения культуры и образования в сфере культуры закупили и передали 642 пианино.

По мнению Игоря Петришенко, знаковыми событиями 2016-2020 годов стало включение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО элементов "Торжество в честь почитания иконы Матери Божьей Будславской" (2018 год), "Весенний обряд "Юрьевский хоровод" в деревне Погост" (2019 год) и "Культура лесного бортничества Беларуси и Польши" (2020 год).

В течение последних лет белорусские коллективы гастролировали в Германии, Мексике, Польше, Австрии, Чехии, Великобритании, Ирландии, Франции, Португалии, Дании, КНР, Люксембурге, Норвегии, ОАЭ, Ливане, Казахстане, Венгрии, Грузии, России и других странах.

"Эпидемиологическая ситуация в 2020 году существенно повлияла на деятельность в сфере культуры и достижение запланированных показателей. Вместе с тем организации не прекращали выполнять возложенные на них обязанности. Были проведены все основные культурные мероприятия", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Для списков ЮНЕСКО подготовят 5 новых досье

Чтобы создать условия для эффективной работы сферы культуры и активно вовлекать белорусов в культурную жизнь страны, принята новая госпрограмма "Культура Беларуси" на 2021-2025 годы. Она состоит из пяти подпрограмм: "Культурное наследие", "Искусство и творчество", "Функционирование и инфраструктура сферы культуры", "Белорусы в мире", "Архивы Беларуси".

Так, мероприятия подпрограммы "Культурное наследие" помогут сохранить и эффективно использовать историко-культурные ценности, увеличить посещаемость музеев и библиотек путем расширения доступа различных категорий населения к качественным и разнообразным услугам этих учреждений, создать условия для дальнейшего развития культур национальных меньшинств.

"В частности, запланировано введение в оборот 28 ранее не используемых памятников архитектуры, включение в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси 20 новых нематериальных ценностей, разработка и представление в организации ЮНЕСКО пяти досье на объекты наследия и нематериальные проявления творчества", - рассказал Игорь Петришенко.

Подпрограмма "Искусство и творчество" позволит улучшить условия для развития художественного творчества (профессионального и любительского), народных художественных промыслов (ремесел), достичь высоких художественных результатов и экономической конкурентоспособности в области профессионального искусства. Ожидается, что на киноэкранах и телеканалах страны станет больше белорусского киноискусства, будут созданы условия для реализации творческого потенциала различных категорий населения. По словам Игоря Петришенко, правительство также заинтересовано в популяризации достижений белорусского художественного творчества в стране и за рубежом.

Театрально-зрелищные организации будут проводить в год не менее 13,5 тыс. спектаклей, концертов, представлений. В 2021-2025 годах организуют 34 мероприятия по международному культурному сотрудничеству. Среди них - дни национальной культуры, дни кино, культурные мероприятия международных форумов, выставок, ярмарок. Доходы от кинопоказа и других услуг кинопрокатных и кинозрелищных организаций оцениваются в Br40,7 млн.

Все кинотеатры оцифруют

Подпрограмма "Функционирование и инфраструктура сферы культуры" позволит повысить социальную и экономическую эффективность работы объектов инфраструктуры в культурной сфере, модернизировать кинотеатры, обновить материально-техническую базу, в том числе фонды музыкальных инструментов, ускорить формирование национального цифрового культурного контента и его интеграцию в мировое информационное пространство. "Запланированы строительство, реконструкция, реставрация, капитальный ремонт или модернизация 124 объектов культуры. К концу 2025 года все кинозалы в кинотеатрах будут оснащены цифровым кинооборудованием", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Согласно подпрограмме "Белорусы в мире" будут предприняты шаги для распространения и популяризации белорусской культуры, истории и языка в мире, сохранения национальной самоидентичности белорусов зарубежья, духовных ценностей и культурно-исторического наследия белорусского народа. Кроме того, будут обеспечены диалог государства с белорусской диаспорой, доступ соотечественников к объективной информации о событиях в Беларуси, укрепление сотрудничества с белорусской диаспорой на принципах взаимного уважения и доверия.

Итогом реализации подпрограммы "Архивы Беларуси" станут эффективное формирование Национального архивного фонда Беларуси, создание условий для сохранности архивных документов, привлечения внимания общественности к архивной информации.

Продолжат совершенствовать правовое регулирование в сфере культуры. Главной задачей станет корректировка Кодекса о культуре.

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