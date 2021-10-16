Новый драматический театр приглашает на премьеру спектакля "Водевили" 21 и 22 октября

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Блистательные водевили Антона Чехова "Предложение" и "Юбилей" появятся на сцене Нового драматического театра в 30-м юбилейном сезоне. Об этом БЕЛТА сообщили в театре.

"Герои первой пьесы соседи-помещики не могут поступиться своими смешными амбициями даже для собственного семейного счастья. А во второй Чехов показывает двух совершенно разных женщин, которые могут довести любого мужчину до самого предела. Как именно будут развиваться события, зрители смогут увидеть на премьере 21 и 22 октября", - рассказали в театре.

Водевили Чехова не имеют аналогов в русской литературе. В них нет танцев и куплетов, они полны другого движения - это диалоги в одном акте, развивающиеся с искрометной силой. В них схвачена жизнь в самые ее острые моменты. Молодой режиссер Елизавета Машкович увидела и прочувствовала эти бессмертные водевили совершенно по-своему.

"Не хочется раскрывать все секреты постановки, но можно сказать, что в спектакле будет звучать живая музыка в сопровождении видео и мультипликации. Вечные конфликты и человеческие взаимоотношения, яркие, почти гротесковые характеры, стилизованное оформление и костюмы. Неповторимая чеховская ирония пронизывает весь спектакль. Каждый персонаж забавный и трогательный, с комплексами и причудами вызовет у зрителя как смех, так и сочувствие", - отметили в театре.

Премьера состоится 21 и 22 октября в 19.00.-0-