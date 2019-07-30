30 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Новый фестиваль может появиться в Витебске в январе 2020 года, сообщил на пресс-конференции генеральный директор Центра культуры "Витебск" и директор "Славянского базара" Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Центр культуры "Витебск" планирует в январе, после Рождества, провести новый фестиваль. "Этот зимний проект будет более нацелен на конкурс, чем на гостевую программу. Тем не менее он даст нам поток туристов и возможность заранее посмотреть коллективы, которые потом могут приехать на "Славянский базар". Можно сказать, что это своего рода квалификационный конкурс для участия в фестивале не только со стороны конкурсантов, но и различных танцевальных коллективов. Их мы ищем в режиме нон-стоп весь год, чтобы обрамить все выступления форума", - отметил Глеб Лапицкий.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" в нынешнем году прошел с 8 по 17 июля. В дни форума состоялось более 160 мероприятий, которые посетили свыше 300 тыс. человек. Было продано 72 тыс. билетов.-0-