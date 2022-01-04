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04 января 2022, 19:40

Новый гендиректор Большого театра Екатерина Дулова: новость о назначении стала немного неожиданной

Екатерина Дулова. Фото из архива
Екатерина Дулова. Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новость о назначении стала немного неожиданной, все-таки театр - зрелищное учреждение, а вся моя профессиональная жизнь связана с образованием музыкантов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала генеральный директор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова.

Доктор искусствоведения, профессор Екатерина Дулова сегодня была назначена генеральным директором Большого театра Беларуси. Ранее она занимала должность ректора Белорусской государственной академии музыки. Нового гендиректора коллективу театра представил министр культуры Анатолий Маркевич.

"Я уверен, что те планы и задачи, которые мы поставили сегодня перед собой и коллективом, вполне по плечу, потому что здесь работают настоящие профессионалы, которые погружены в творчество, - отметил Анатолий Маркевич. - Большой театр - это учреждение не только республиканского значения. О великих постановках знают на ведущих мировых площадках. Результат приходит благодаря усердной работе через пот и состояние души, и все это благодаря той системе и организации работы, которая есть. Уверен, что задумки и планы обязательно осуществятся. Для этого есть все самое необходимое - профессионалы и огромное желание работать".

"Новость о назначении стала немного неожиданной, все-таки театр - зрелищное учреждение, а вся моя профессиональная жизнь связана с образованием музыкантов. Но, с другой стороны, когда я продумала эти явления, то поняла, что здесь есть большое количество содержательных пересечений. Подготовка музыкантов, работа в театре, поддержание его самого высокого статуса - это все одна задача", - сказала Екатерина Дулова.

По словам гендиректора, наличие в государстве театра оперы и балета говорит о престижном статусе. "Более того, я убеждена, что это та структура, которая свидетельствует о высоком уровне развития культуры и искусства в стране. Здесь живет именно высокое искусство - инструментальное, музыкальное, исполнительское, хореографическое. И это такой великолепный художественный феномен", - добавила она.

"Для меня сегодня огромная честь возглавить не только учреждение, а целое направление в жизни государства и общества. Акценты в работе будут направлены на поддержание высокого художественного уровня театра, его репертуарной политики и подходов к тому, что должно сегодня звучать и быть на главной театральной сцене. Второй момент связан с укреплением и расширением материально-технической базы. Того, что составляет сущность функционирования современного театра, его оснащение", - подчеркнула Екатерина Дулова.

Она также обратила внимание, что развитие театра должно идти параллельно с улучшением материального положения тех, кто в нем работает: "Здесь я постараюсь приложить максимальные усилия. Пандемия нанесла удар всем культурным учреждениям мира и стало ясно, что сегодня театр предлагает разнообразные формы, чтобы компенсировать традиционные виды, которых мы лишились в результате эпидемиологических ограничений. Это развитие разнообразных форм, которые позволяли бы театру пропагандировать себя и зарабатывать средства - экскурсионные, творческие проекты, балы, фестивали - все, что может вывести театр за границы сцены".

"Важна презентация театра за рубежом и установление контактов, чтобы на нашей сцене выступали артисты, которых мы хотели бы видеть в качестве гостей. И еще одно направление - создание попечительского совета, который помог бы решать творческие и социальные вопросы", - заключила гендиректор Большого театра Беларуси.-0-

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