Новый концертный сезон оркестра Финберга пройдет под знаком Года малой родины

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический концертный оркестр Беларуси посвятит новый сезон Году малой родины, сообщил корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель коллектива Михаил Финберг.

"Наш оркестр начинает 34-й творческий сезон. Ежедневно идут репетиции предстоящих концертов в столице, больших и малых городах, а также в трудовых коллективах и учебных заведениях. В программе выступлений также визитки заслуженного коллектива - фестиваль "Мінскі джаз" и национальный фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно", - рассказал Михаил Финберг.

Новый концертный сезон оркестра пройдет под знаком Года малой родины. "Мы всегда работаем для Беларуси и для белорусов. Все наше творчество пронизано любовью к родной стране. Наш коллектив всегда работает вживую, популяризируя лучшие образцы мировой и белорусской музыки. Надеюсь, мы и в дальнейшем не разочаруем нашего зрителя", - добавил маэстро.-0-