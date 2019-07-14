Новый рекорд установили на "Славянском базаре"

14 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Очередной рекорд установили на "Славянском базаре в Витебске" во время феста уличного искусства "На семи ветрах". На Пушкинском мосту собрали тысячу поцелуев в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Одной из особенностей феста уличного искусства стало установление своеобразных рекордов. В прошлые годы участники прочитали тысячу стихов о Витебске, фотографы сделали тысячу снимков в день открытия "Славянского базара", в соцсетях собирали фото о событиях феста уличного искусства, вырезали огромную ложку из дерева.

В этом году был черед рекорда по поцелуям. Организаторы рассчитывали собрать тысячу - романтических, дружеских и воздушных. Началась акция 13 июля в 17.00 на Пушкинском мосту, где все желающие смогли сделать фото своих поцелуев и опубликовать их в социальных сетях под хештегом #поцелуйнаветру. В тот вечер поддержал акцию и директор "Славянского базара" Глеб Лапицкий с женой. Сегодня же число снимков в соцсетях достигло необходимой тысячи.

Мероприятия феста "На семи ветрах" проходят на площадках у Пушкинского моста и на соседней одноименной площади, в Центре современного искусства и его дворике, на улице Толстого, в парке Фрунзе и возле театра "Лялька". В этом году на улицах Витебска жителям и гостям города создают хорошее настроение и вовлекают в свои действа артисты из Беларуси, России, Болгарии и Швеции. Сегодня в 21.00 пройдет закрытие феста.

Фест уличного искусства проходит во время "Славянского базара" в пятый раз. За годы своего существования форум влюбил в себя жителей и гостей Витебска своей открытостью, красочностью и интерактивностью. Организатором творческого проекта является Центр культуры "Витебск".-0-