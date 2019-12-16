Новый сезон интерактивных лекций о музыке откроется в Национальной библиотеке 18 декабря

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная библиотека Беларуси совместно с Национальной академией наук 18 декабря открывают новый сезон интерактивных лекций "Белорусская музыка в мировом художественном пространстве". Мероприятие состоится в галерее "Лабиринт" Национальной библиотеки во время "Часа музыки", сообщили БЕЛТА в НББ.

"Час музыки" - это цикл бесплатных мероприятий, предназначенных для широкого круга слушателей. Музыковеды Академии наук познакомят посетителей с историей белорусской музыки XIX - начала XX века, откроют малоизвестные факты о творчестве таких выдающихся композиторов, как Станислав Монюшко, Флориан Миладовский и Михал Клеофас Огинский. Этномузыкологи расскажут о календарно-обрядовых традициях белорусов и поделятся уникальными архивными и экспедиционными аудио- и видеоматериалами.

"Настоящим праздником станут полюбившиеся всем лекции-концерты с участием музыкальной капеллы Cantus Alba Rutheniae под руководством кандидата искусствоведения Галины Цмыг, открывающие и закрывающие наш осенне-зимний цикл. Все присутствующие смогут не только насладиться прекрасным выступлением артистов, но и исполнить некоторые произведения вместе с ними", - отметили организаторы.-0-