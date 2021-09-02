Новый сезон в Большом театре 8 сентября откроет опера "Дзікае паляванне караля Стаха"

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый сезон в Большом театре Беларуси откроется 8 сентября показом оперы "Дзікае паляванне караля Стаха", сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

В Большом театре открывается 89-й сезон. Первые спектакли традиционно премьерные: 8 и 9 сентября зрителям представят два показа новой постановки оперы "Дзікае паляванне караля Стаха" композитора Владимира Солтана по одноименной повести Владимира Короткевича.

"На традиционном собрании коллектива, в преддверии открытия сезона, были анонсированы крупные проекты театра. Среди них Минский международный Рождественский оперный форум в декабре и Большой новогодний бал в январе. А также, по словам руководства, планируется совершенно новый совместный проект Большого театра и Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" - зимний бал в замке Радзивиллов", - рассказали в учреждении.

В течение года театр планирует осуществить постановки новых спектаклей - двух оперных и двух балетных. "Уже в октябре будет представлен новый балет "Конек-Горбунок" Родиона Щедрина для юных зрителей, в декабре состоится премьера оперы "Самсон и Далила" Камиля Сен-Санса. Еще один оперный спектакль, планируемый к постановке, - "Любовный напиток" Гаэтано Доницетти. Четвертый премьерный спектакль будет озвучен позже", - отметили в театре.

На белорусской сцене традиционно будут выступать приглашенные солисты из других стран. "12 сентября в спектакле "Аида" партию Радамеса исполнит известный российский тенор Михаил Губский. А 16 октября состоится сольный концерт заслуженной артистки Беларуси Оксаны Волковой, оркестром будет руководить главный дирижер театра "Нью-Йорк Сити Опера" и Каунасского симфонического оркестра маэстро Константин Орбелян", - добавили в учреждении.

Кроме того, приглашенные артисты из других стран приедут и на Рождественский оперный форум.-0-