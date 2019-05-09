Новый взгляд на иконопись представят на выставке в Пинске

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый взгляд на иконопись будет представлен на выставке "Время жизни/Время смерти", открытие которой состоится в Музее Белорусского Полесья в Пинске 14 мая, сообщили БЕЛТА организаторы.

Экспозиция включает работы, созданные во время Х Международных мастер-классов иконописи, которые проходили в сентябре 2018 года в польском местечке Новица. В двухнедельном пленэре участвовали 40 художников из Польши, Украины, Литвы и Сербии.

Готовя очередной пленэр, организаторы обратились к словам, произнесенным Христом в Вифании над могилой Лазаря: "Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек" (Иоан. 11: 25-26). Тема пленэра была приглашением изобразить как человеческую драму, так и перспективу вечной жизни во всем стилистическом многообразии. Поэтому среди представленных изображений можно найти абсолютно новые решения иконографических образов - большинство работ отходит от общепринятых представлений об иконе как более или менее исправно выполненной копии уже существующего образа. Часть картин даже принадлежит кисти абстракционистов.

Участники мастер-классов в Новице выбрали темой своих работ сюжеты всей библейской истории. Всего на выставке представлено около 50 икон, в том числе изображения "Изгнание из рая", "Потоп", "Жертва Авраама", "Переход через Красное море", страстные темы, сцены исцелений.

К выставке подготовлен послепленэрный каталог, который помимо репродукций содержит также важные для введения в тематику мастер-классов теологические тексты.

Экспозиция "Время жизни / Время смерти" была представлена в музеях Польши и Украины, а также в художественной галерее "Университет культуры" в Минске и Музее Бялыницкого-Бирули в Могилеве.

Выставка продлится до 2 июня. Вход свободный.-0-