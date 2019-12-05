Новым директором Музыкального театра стал Сергей Пукита

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5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директором Белорусского государственного академического музыкального театра стал Сергей Пукита. Такая информация размещена на сайте театра, сообщает БЕЛТА.
Сергей Пукита в 2003 году окончил Белорусский государственный университет культуры. С 2010 по 2019 год работал в Белорусском государственном молодежном театре на руководящих должностях. Снялся в таких как фильмах, как "Тум-Паби-Дум" Вячеслава Никифорова, "Стиляги" Валерия Тодоровского, сериале "Государственная граница" Игоря Четверикова и Сергея Талыбова.
Во время представления. Фото musicaltheatre.by
Нового руководителя коллективу сегодня представила начальник управления культуры Мингорисполкома Виталина Рудикова.-0-