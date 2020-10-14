НЦСИ покажет 33 произведения живописи, скульптуры и станковой графики на выставке 15 октября

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспозиция "Трыццаць тры творы. Выстава набыткаў музейнага збору НЦСМ" откроется 15 октября в Национальном центре современных искусств. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"С октября 2015 года НЦСИ приобрел ряд произведений, среди которых живопись, станковая графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. И это не только классика. Гости увидят абсолютно разный абстрактный экспрессионизм, экспериментальную скульптуру", - рассказали организаторы.

Отдавая дань классической линии или ее творческому развитию, в 2016 году центром приобретен бюст основателя Музея современного изобразительного искусства народного художника Беларуси Василия Шаранговича. Его автор - скульптур Геннадий Муромцев. Также приобретены работы Константина Селиханова. Среди живописцев известны имена Екатерины Сумаревой, заслуженного деятеля искусств Беларуси Валерия Шкарубо. Коллекция также пополнилась графическими листами Павла Татарникова, Анны Тихоновой-Йордановой.

В экспозиции выставки представлены произведения отдельных лауреатов Национальной премии в области изобразительного искусства. Среди авторов - народный художник Беларуси Владимир Толстик, художник Сергей Белоокий, дизайнер Элина Шиндлер. Государством для НЦСИ были закуплены живописные произведения Глеба Отчика и графические Андрея Басалыги. После выставки "Віцебск-100", которая состоялась в 2018 году, центр приобрел работы Леонида Медведского, Виктора Шилко, Михаила Левковича. Картины Евгения Коробушкина, Александра Фалея стали новыми поступлениями в фонды.

"Это также поощрение художников, которые сочетают актуальное содержание и высокий профессиональный уровень исполнения. Мы ожидаем появления новых, оригинальных имен, которые будут вписаны в историю белорусского искусства и украсят нашу коллекцию", - отметили в НЦСИ.

Посетить экспозицию можно по 17 января 2021 года.-0-