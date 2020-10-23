НЦСИ покажет произведения современного искусства, приобретенные за последние 5 лет

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приобретения современного искусства за последние пять лет представлены в экспозиции "Трыццаць тры творы. Выстава набыткаў музейнага збору НЦСМ" Национального центра современных искусств. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил куратор выставки Михаил Мирошников.

"В выставочном проекте представлены работы, которые приобретались по заявкам НЦСИ начиная с 2015 года. Здесь экспонируется только часть из принадлежащих центру произведений. За пять лет приобретений было свыше 55. Для экспозиции мы выбрали то, что наиболее интересно и можно объединить по стилистике", - рассказал Михаил Мирошников.

В экспозиции "Трыццаць тры творы. Выстава набыткаў музейнага збору НЦСМ" представлены произведения скульптора Геннадия Муромцева, художника Сергея Белоокого, дизайнера Элины Шиндлер, графика Павла Татарникова и других.

Традиция отбора произведений идет от Музея современного изобразительного искусства. "Приоритет - отбор всех стилей и направлений, актуальных на этот момент, - введен его директором народным художником Беларуси Василием Шаранговичем вместе с первыми заведующими выставками, в том числе Ларисой Добровольской, Надеждой Короткиной и Ларисой Михневич. Эти рекомендации плавно перешли в НЦСИ после слияния Музея современного изобразительного искусства и Центра современных искусств", - рассказал куратор.

"Закупая произведения, мы исходим из того, что те люди, которые считаются актуальными для современного белорусского искусства, должны остаться в истории, и лучшее перейдет потомкам. Несмотря на огромный интерес НЦСИ к экспериментальному искусству, мы должны обращать внимание на художников, которые профессионально работают в традиционных техниках - живопись, графика, архитектура, декоративно-прикладное искусство - и развивают тему Беларуси. Глядя на их произведения, важно, чтобы они отображали мир людей, живущих на нашей земле. А также работы, которые хотя бы намекают на это - в любом виде и стиле, к примеру, в абстрактном экспрессионизме или инсталляции", - обратил внимание Михаил Мирошников.

Посетить выставку можно до 17 января 2021 года.-0-