НЦСИ представил выставку работ итальянского художника Миммо де Феличе

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На выставке "Альберобелло", приуроченной к 70-летию итальянского художника Миммо де Феличе, в Национальном центре современных искусств можно проследить общее в народном быте итальянцев и белорусов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал один из организаторов экспозиции заведующий кафедрой промышленного дизайна БГАИ Алесь Фоменко.

"Идея приурочить выставку к 70-летию Миммо де Феличе созрела давно. Его юбилей состоялся 6 сентября. Между Италией и Беларусью всегда были теплые отношения, и в экспозиции отображено много общего: жизнь простых людей в маленьких городках, народный быт. Кроме того, Миммо де Феличе принимал у себя белорусских мастеров, а итальянские художники неоднократно были представлены в наших выставочных залах. К юбилейной дате собраны работы, которые находились в стране и попали сюда благодаря многочисленным культурным проектам, над которыми с начала 2000-х годов работала искусствовед Татьяна Фоменко. Завязались культурные связи, и видно, что они крепчают", - рассказал Алесь Фоменко.

На выставке представлено несколько направлений творчества Миммо де Феличе. "Важно было охватить творчество художника, показать его умение подавать свои сюжеты не только на холсте, но и с помощью графики и акварели. Интересна серия картин с изображением пленки, где запечатлены фрагменты жизни Альберобелло. Миммо де Феличе был вдохновлен Минском и урбанистикой. Он предстает также как "художник ночи", показывая город в темном освещении, делает акцент на луне и фонарях - те же самые пейзажи, но уже более мистическая серия полотен", - сказал завкафедрой.

Людям важно знакомиться с творчеством художников именно на выставке, отметил Алесь Фоменко. "Безусловно, в интернете можно скачать картины, однако в отношении работ Миммо де Феличе пользователи не имеют такой возможности. Смотреть и выбирать произведения в сети достаточно сложно. Отдельно вырванные из контекста картины не становятся самим концептом выставки, потому как автор или куратор экспозиции формируют главную идею проекта. Для целостного понимания это очень важно. Можно выхватить отдельные элементы, рассмотреть на фотографиях мельчайшие подробности, но такого полноценного ощущения, как от большого количества работ, в экспозиции не будет. Когда изучаешь серию взаимосвязанных картин, смотришь на подкрепленный видеоряд, текстовое пояснение, только тогда можно сделать вывод, что хотел донести автор, и понять его переживания. К примеру, чтобы посетители смогли прочувствовать мир, в котором живет Миммо де Феличе, на выставке можно увидеть своеобразную инсталляцию. На окно был сделан витраж, на котором изображен Альберобелло. Это дополняет проект", - пояснил он.-0-