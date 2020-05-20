НЦСИ приглашает на выставку "Время памяти" к 75-летию Победы

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре современных искусств сегодня открылась выставка живописи, графики и скульптуры "Время памяти" из музейного собрания НЦСИ. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

Художественные произведения, вошедшие в экспозицию проекта, посвященного 75-летию Великой Победы, были приобретены предшественником НЦСИ - Музеем современного изобразительного искусства (1997-2015). "Работы художников на военную тему - это боль души, отраженная в эпических полотнах, графических сериях и мемориальных скульптурных композициях", - рассказали в НЦСИ.

На выставке представлены работы известного педагога 1960-х годов Николая Головченко, выпускника Витебского художественного техникума Евгения Тихановича и закончившего профильное училище в Витебске Валентина Савицкого.

"Народные художники Беларуси Василий Шарангович и Арлен Кашкуревич посвятили войне серии литографий и офортов, которые заслуженно вошли в энциклопедические издания бывшего СССР и новой Беларуси. Акцент также сделан на произведениях заслуженных деятелей искусств Беларуси графиков Людвига Асецкого и Петра Дурчина, скульптора Владимира Слободчикова и живописцев Антона Бархаткова и Владимира Гордиенко. Новое чтение образа Василя Быкова видим у графика, преподавателя Белорусской государственной академии искусств Владимира Вишневского. Интересно большое полотно-воспоминание об отце художника", - отметили в центре.

Выставка продлится по 28 июня.-0-