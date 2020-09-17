НЦСИ приглашает увидеть и обсудить фильм "Иди и смотри" с кинокритиком

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном центре современных искусств сегодня в 18.00 покажут фильм "Иди и смотри" режиссера Элема Климова и обсудят кинокартину. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник отдела рекламы и специальных проектов НЦСИ Александра Голышко.

"Картина для просмотра предоставлена непосредственно киностудией "Беларусьфильм". Вечером после кинопоказа будет обсуждение ленты, модератором выступит критик Ирена Котелович. Она будет управлять беседой и в процессе отвечать на вопросы", - рассказала Александра Голышко.

"Иди и смотри" - один из самых известных белорусских фильмов. То и дело картина попадает в списки лучших, профессионалы мирового уровня приводят ее в качестве примера. По словам организаторов кинопоказа, это беспощадный фильм о войне. "Справедливости ради, снималась картина совместными усилиями Минска и Москвы, к тому же режиссер Элем Климов не белорус, но все же фильм является действительно белорусским. Эта его принадлежность конкретному пространству как раз и будет обсуждаться после просмотра", - отметили в НЦСИ.

Цикл показов белорусского военного кино приурочен к выставке "Алфавіт вайны".-0-