НЦСИ проведет кураторскую экскурсию с арт-терапией

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экскурсия в сочетании с арт-терапией с куратором Еленой Цагельской состоится 19 сентября в 16:00 в Национальном центре современных искусств. Об этом БЕЛТА рассказали организаторы.

Мероприятие проходит во время экспозиции "Музыка и свет". "Экскурсия с арт-терапевтическим уклоном - это активный взаимообмен впечатлениями, переживаниями, ассоциациями между всеми участниками при погружении в разноплановое пространство выставки. В атмосфере красок и созвучий можно увидеть музыку самых разных композиторов, а также услышать драматичную симфонию, которая запечатлена в живописных полотнах в стиле абстрактного экспрессионизма, символизма, фантастического реализма", - рассказали в НЦСИ.

Участники будут выяснять, как искусство помогает выражать и исследовать самые разные чувства, гармонизирует внутреннее состояние, развивает способности самовыражения и познания, коммуникации и креативности.

Такие экскурсии будут проходить каждую субботу в НЦСИ.-0-