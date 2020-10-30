НЦСИ собирает любительские и профессиональные снимки из семейных альбомов для новогодней выставки

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр современных искусств Беларуси собирает визуальный материал для выставки новогодней фотографии, которая является частью проекта "Новый год. Антология праздника", сообщили БЕЛТА организаторы.

"Приглашаем принять участие в традиционном новогоднем проекте НЦСИ. Нас интересуют любительские и профессиональные семейные фотографии из альбомов, отражающие традицию празднования Нового года и рождественских праздников, датированные периодом с 1900 до 2000 года. Наша цель - представить особенности празднования Нового года на территории бывшего СССР и Рождества на территории стран Западной Беларуси и Европы", - рассказали организаторы.

Для участия в выставке необходимо по 21 ноября прислать цифровую копию фотографии на электронный адрес artmoderncenter@gmail.com с пометкой в теме письма "проект Новый год". Для этого достаточно простого фотографирования или сканирования снимков с хорошим разрешением. Фото необходимо сопроводить описанием: автор снимка (если известен) или кому принадлежит семейный архив, год и место съемки и небольшая история, стоящая за этой фотографией (при наличии). В письме нужно указать имя, фамилию и телефон.

Для участия в проекте белорусам, прошедшим финальный отбор, нужно будет до 1 декабря предоставить оригиналы снимков в НЦСИ. После окончания выставки их вернут. От зарубежных участников потребуется высококачественная цифровая копия фотографии.

Открытие выставки "Новый год. Антология праздника" планируется на 10 декабря.-0-