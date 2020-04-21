НЦСИ возглавил топ-5 музеев и центров современного искусства стран СНГ

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр современных искусств Беларуси возглавил топ-5 лучших музеев и центров современного искусства стран СНГ, популярных для посещений, онлайн-туров и виртуальных экскурсий. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные портала ТурСтат.

Далее расположились Центр Гейдара Алиева в Баку, Центр современного искусства "Куланши" и Дворец мира и согласия (Пирамида) в Нур-Султане, Музей современного искусства в Ереване и Центр современного искусства в Ташкенте.

Рейтинг представлен по результатам исследования популярности музеев и предложений виртуальных туров и экскурсий по экспозициям музеев.-0-