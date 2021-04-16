О "35 годах под знаком Ч" расскажет выставка в Гомеле

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Республиканская выставка "35 лет под знаком Ч" к 35-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, подготовленная Белорусским союзом художников, откроется сегодня в Гомеле, во дворце Румянцевых и Паскевичей, сообщили БЕЛТА организаторы.

Зрители увидят произведения народных художников Беларуси Гавриила Ващенко и Владимира Товстика, заслуженных деятелей искусств Валерия Шкарубо, Владимира Слободчикова, Виктора Барабанцева, Владимира Уроднича. Также на выставке представлены еще около 70 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства авторов из разных регионов Беларуси. В том числе Гомельской области.

Организаторы отметили: есть события, которые резко разделяют историю на "до" и "после". Такой чертой во многом стала чернобыльская катастрофа. Новая реальность обусловила поиск новой концепции личности в искусстве.

"Искусство после Чернобыля не только повествует о разрушенной взрывом реактора жизни людей, оно склоняет к философским рассуждениям о беззащитности человека перед техногенными катастрофами, о любви, искренности, духовности, о малой родине и Отчизне. Сосредоточение на проблемах внутреннего мира стало особой чертой искусства последних трех десятилетий", - рассказали в Белорусском союзе художников.

Первыми живописную хронику чернобыльской трагедии начали создавать сразу с 1986 года тогда еще молодые художники Валерий Шкарубо, Николай Цудик, Виктор Барабанцев, Владимир Кожух, Александр Фроленков. "В их картинах - почти документальные кадры: люди, которые стали беженцами в своей стране в мирное время, брошенные дома, колючая проволока на границе зоны отчуждения", - дали описание организаторы.

Большую работу для сохранения памяти о Чернобыле сделал художник и ученый Виктор Шматов. Он не раз приезжал на загрязненную территорию, чтобы сберечь для истории материальную культуру Полесья. Собирал экспонаты для музея древнебелорусской культуры. Созданные им тогда живописные репортажи рассказывали о жизни опустевших деревень.

Выставка "35 лет под знаком Ч" будет работать до 6 июня.-0-