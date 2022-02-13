О любовных нравах и правилах флирта XVIII-XIX веков расскажут на интерактивной экскурсии в Гродно

13 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня пройдет интерактивная экскурсия "От знакомства до брака в XVIII-XIX веках", сообщает БЕЛТА.

Сотрудники Гродненского музея истории религии в рамках экскурсии расскажут посетителям о любовных нравах и правилах флирта XVIII-XIX веков. Ответят на вопросы, зачем на балы приглашали почтальонов, почему дама должна была иметь волосы золотого цвета и что женщины использовали вместо тонального крема.

Гостям предложат изучить "язык веера", поставить танец по правилам XIX века и сыграть в настольные игры.

Для участников интерактивной программы пройдет мастер-класс по песочной анимации, также они смогут увидеть самые смелые карикатуры со страниц газет и журналов 1930-х гг.

Завершит программу инструментальный концерт, в котором прозвучат мировые хиты, в том числе музыкальные темы из известных фильмов, в исполнении струнного квартета.-0-