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13 февраля 2022, 13:25

О любовных нравах и правилах флирта XVIII-XIX веков расскажут на интерактивной экскурсии в Гродно

Фото Гродненского музея истории религии
Фото Гродненского музея истории религии

13 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня пройдет интерактивная экскурсия "От знакомства до брака в XVIII-XIX веках", сообщает БЕЛТА.

Сотрудники Гродненского музея истории религии в рамках экскурсии расскажут посетителям о любовных нравах и правилах флирта XVIII-XIX веков. Ответят на вопросы, зачем на балы приглашали почтальонов, почему дама должна была иметь волосы золотого цвета и что женщины использовали вместо тонального крема.

Гостям предложат изучить "язык веера", поставить танец по правилам XIX века и сыграть в настольные игры.

Для участников интерактивной программы пройдет мастер-класс по песочной анимации, также они смогут увидеть самые смелые карикатуры со страниц газет и журналов 1930-х гг.

Завершит программу инструментальный концерт, в котором прозвучат мировые хиты, в том числе музыкальные темы из известных фильмов, в исполнении струнного квартета.-0-

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