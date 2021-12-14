О наиболее значимых научно-технических достижениях Китая знакомит выставка в Минске

14 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Институт Конфуция по науке и технике БНТУ проводит в Минском городском дворце детей и молодежи интерактивную выставку "Четыре главных изобретения Китая", передает корреспондент БЕЛТА.

"Организуем выставку для популяризации китайского языка и культуры, знакомства минчан с наиболее значимыми научно-техническими достижениями древнего и современного Китая. В зале можно посмотреть фотографии, видео и 3D-изображения, увидеть различные миниатюры. Среди них китайские маскарадные маски, расписанные в народных мотивах вазы и тарелки, различные виды компасов, порох. Есть и предметы, которые задействовали в книгопечатании. Также представлены маленькие копии китайских спутников, скоростных поездов и самолетов, других технических достижений", - рассказала специалист первой категории ИКНТ Анастасия Малухина.

Помимо этого, на площадке ежедневно проводят бесплатные мастер-классы для всех желающих по разрисовыванию масок Пекинской оперы и китайских драконов, традиционному искусству каллиграфии и вырезанию фигур из бумаги.

Выставка во Дворце проводится при поддержке БНТУ, Северо-Восточного университета китайского города Шеньян, Центра языкового образования и сотрудничества Министерства образования КНР и посольства КНР в Беларуси.

Познакомиться с информационными материалами и миниатюрами изобретений можно до 17 декабря. Вход бесплатный.-0-