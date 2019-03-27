О необычных профессиях белорусок рассказывает фотовыставка в Минске

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставку "Яе справа", рассказывающую двенадцать историй самореализации белорусок, которые выбрали нехарактерные для женщин профессии, презентовали в культурном центре "Корпус", передает корреспондент БЕЛТА.

Героинями серии снимков Евгения Отцецкого стали женщины, выбравшие для себя профессии, которые принято считать мужскими. Участницы уникального фотопроекта работают на заводах и предприятиях, учатся или развивают собственное дело в Минске, Солигорске, Новополоцке, Гомеле, Жлобине и других городах Беларуси. 36 фотографий переносят зрителя на место работы стволового подземного, лесничего, электромонтера, водителя-испытателя, мехатроника, кузнеца, сварщика, фрезеровщика, оптика-механика, токаря-револьверщика, машиниста по навивке канатов.

Авторы проекта раскрыли уникальные взгляды и жизненную позицию своих героинь не только на фотографиях. Посетителям выставки предлагают ознакомиться с записанными во время фотосессий историями каждой героини, где рассказывается об их выборе профессии, специфике и сложностях работы, преградах, планах и стремлениях.

С форматом работы, когда портретная съемка совмещается с интервью, автор снимков Евгений Отцецкий был знаком еще до этого проекта. Такой формат работы позволил фотографу получить не только ценный опыт работы на различных локациях и в различных условиях, но и массу впечатлений. "Когда могу остаться после фотосессии и записать историю своей героини, показать не только ее внешнюю красоту, но и внутреннюю, получаю от этого больше удовольствия, чем даже от самого процесса фотосъемки. Благодаря этой серии фотографий открыл для себя 12 особенных, достойных и сильных женщин, провести время с которыми было для меня особенно ценно. С одной из героинь - Ольгой Чечко - уже давно был знаком, поскольку 16 лет назад я работал в цехах Минского тракторного завода, поэтому не понаслышке знаю о том, насколько это тяжелый труд", - поделился автор.

Ольга Чечко работает на Минском тракторном заводе уже 27 лет. За это время женщина успела познакомиться и с профессией контролера, и со слесарным делом, а последние два года работает сварщиком контактной сварки. Поскольку она долгое время трудится на заводе и показывает хорошие результаты, Ольге Чечко предложили поучаствовать в проекте и поделиться своей историей успеха, что стало для многопрофильного опытного специалиста неожиданностью. "Эта профессия для меня особенная, потому что сложно описать словами, какие я испытываю эмоции, когда из маленьких деталей создаю одну большую, такую важную и ценную на производстве. И я ведь не одна такая, кому действительно интересно это дело. В нашем цеху трудятся еще шесть женщин. Многие из нас в передовиках наравне с мужчинами", - рассказала она.

Начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун отметил, что современные женщины чаще всего выбирают профессии, связанные со сферой образования, обслуживания и социальными услугами. Однако наиболее востребованы на рынке труда сейчас рабочие специальности в промышленности и строительстве. Множество вакансий и в сфере обслуживания: увеличился спрос на средний медицинский персонал, поваров, продавцов. "На начальном этапе многие молодые люди выбирают профессию чаще всего интуитивно. Мы разработали пилотный проект, в котором спрогнозировали, какие специалисты будут нужны нашей экономике в ближайшие годы. Эти планы прорабатываются совместно с Министерством образования, что поможет скорректировать политику в сфере подготовки кадров", - сказал он.

Фотовыставка "Яе справа" реализуется в рамках проекта "Занятость, профессиональное образование и обучение в Беларуси", финансируемого Европейским союзом и направленного на адаптацию системы профессиональной подготовки специалистов Беларуси под потребности современного рынка труда. Запланированы более 115 мероприятий, одна из главных целей которых - улучшить возможности трудоустройства молодежи и взрослого населения. В качестве основных бенефициаров проекта выступают Министерство образования, Министерство труда и социальной защиты, Министерство экономики Беларуси, а также Республиканский институт профессионального образования.

Выставка будет проходить до 10 апреля. Вход свободный.-0-