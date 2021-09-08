О прошлом и настоящем: Минск в фотографиях представили на выставке в Большом театре

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две выставки фотографий о прошлом и настоящем города Минска открылись сегодня в фойе Большого театра Беларуси, рассказали БЕЛТА в учреждении культуры.

Первая экспозиция "Как прекрасен этот Минск, посмотри!" включает работы современных белорусских фотокорреспондентов, сотрудников агентства "Минск-Новости" и Белорусского телеграфного агентства и рассказывает о Минске сегодняшнем.

"Эти фотографии - страницы большой летописи. На них Минск изображен в лицах, событиях, эмоциях. Вот Национальная библиотека в обрамлении подъемных кранов: бетонная чаша обязательно станет "алмазом". А здесь на реконструированном стадионе "Динамо" проходит яркая церемония закрытия II Европейских игр, на которые собрались атлеты и болельщики со всего континента. Эстафета "Пламя мира" на минских улицах, реставрация звезды на монументе Победы и "Минск-Арена" в вечерних огнях, скульптор Владимир Жбанов, который дает интервью прямо в бронзовой губернаторской карете. И конечно - Большой театр. На фото можно будет увидеть народного артиста Беларуси Владимира Громова", - отметили организаторы

Вторую выставку в Большом театре представил Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов - единственное в республике хранилище ретроспективной аудиовизуальной информации и крупнейшее собрание уникальных кино-, фото- и фонодокументов. "Его по праву можно назвать звуковой и зримой летописью Беларуси. Архив представит на выставке редкие фотографии, переданные в его фонды из коллекций Ольги Кукуни, Григория Луковникова, Яна Балзункевича, Николая Тагрина и Василия Каледы", - рассказали в театре.

Возле Камерного зала зрители могут рассмотреть афиши Большого 1939 года. "В то время на нашей сцене ставились оперы "Міхась Падгорны" Евгения Тикоцкого, "Русалка" Александра Даргомыжского, "Дрыгва" Анатолия Богатырева, балеты "Соловей" Михаила Крошнера, "Бахчисарайский фонтан" Бориса Асафьева", - добавили организаторы.

Эти выставки можно будет увидеть в театре в течение сентября.-0-