О прошлом и настоящем Минска расскажет фотовыставка "Горад і час"

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Горад і час", приуроченная ко Дню города, откроется 12 сентября в Минске в галерее "Ракурс" Национальной библиотеки Беларуси. Экспозиция представит снимки фотографа Вадима Качана из фотопроекта "Знікаючы час", сообщили БЕЛТА в учреждении.

Вадим Качан сопоставляет и сравнивает фотографии Минска 1980-х с современными. Посетители галереи смогут наполнить каждую из фотографий своими собственными воспоминаниями, мыслями, чувствами. Подумать о городе, поразмышлять, сравнить перемены в нем, порадоваться новому, отдать дань памяти прошлому, пообещать себе сохранить ценное и не потерять современное.

Прошлое на экспозиции представлено черно-белыми фотографиями, сделанными самыми распространенными в те годы камерами - ФЭД и "Зенит". Современность передана цветными снимками, сделанными при помощи телефона. Такое разнообразие в средствах демонстрирует еще одно отличие эпох - технологическое. То, что в 1980-е считалось фантастикой, сегодня стало для нас реальностью.

Значительное внимание в проекте уделено проспекту Независимости - уникальной архитектурно-культурной ценности, одной из самых протяженных европейских городских магистралей, выдержанных в одном стиле. Проспект проходит от центра до северо-востока Минска, его длина 15 км. Большинство снимков, представленных на выставке, - фотографии культурно-архитектурного ансамбля проспекта Независимости.

Выставка продолжит работу до 17 октября. Однако организаторы предупреждают, что дата может быть изменена.

Вадим Качан - известный современный белорусский фотограф, преподаватель фотографии. Является одним из организаторов и первым председателем Белорусского общественного объединения фотографов, член Белорусского союза дизайнеров и Союза фотохудожников России. Активно участвует в коллективных выставках в разных странах, открывает персональные выставки в Беларуси и за рубежом. Автор серий документальных работ, пленочных и цифровых.-0-