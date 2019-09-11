О путешествиях по Беларуси художника Кастуся Качана расскажет выставка в Гомеле

11 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка живописи Кастуся Качана "Радзiмаю зачараваны" откроется 19 сентября в Гомеле в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Проект "Радзiмаю зачараваны" приурочен к Году малой родины. Он успешно путешествует по Беларуси и является свидетелем безграничного вдохновения автора от многочисленных поездок по удивительным уголкам родной земли.

Экспозиция объединила несколько десятков картин мастера, который работает в станковой живописи в жанрах пейзажа и натюрморта. "Автор узнаваем своими лирическими произведениями с изображениями памятников архитектуры, храмов, монастырей Беларуси. Особое место в творчестве Кастуся Качана занимают пейзажи Новогрудского района - его малой родины. Раскрывается в полотнах и поэтическая красота природы, особый колорит жизни сельского человека", - отметили в государственном историко-культурном учреждении.

Во дворцово-парковом ансамбле подчеркнули, что этого художника искусствоведы называют "песняром беларускіх мястэчак". В справедливости такой характеристики смогут убедиться и посетители выставки, взглянув на деревья и цветы, замки и храмы, жниц в поле, крестьянские дома, мельницы, водные просторы и бескрайнее небо на картинах.

Кастусь Качан родился 4 марта 1950 года в деревне Лавришево Новогрудского района Гродненской области. Учился в БГУ на факультете физики, затем был вольнослушателем в Белорусской государственной академии искусств. С 1980 года участник республиканских и зарубежных художественных выставок. В 1987 году стал членом ОО "Белорусский союз художников".

Организаторами выставки выступают Министерство культуры Беларуси, Гомельский дворцово-парковый ансамбль, Белорусский союз художников. Работы Кастуся Качана можно будет увидеть во дворце Румянцевых и Паскевичей до 13 октября.-0-