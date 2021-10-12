"О том, что дорого и свято": музыкальная программа ко Дню матери пройдет в Лошицкой усадьбе

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкальная программа "О том, что дорого и свято", посвященная Дню матери, пройдет 16 октября во время действия проекта "Музыкальный салон в Лошицкой усадьбе", сообщили БЕЛТА в учреждении.

"На протяжении всей жизни у каждого человека самые теплые чувства, светлые и незабываемые воспоминания ассоциируются с образом мамы. Она дает первые уроки доброты, терпимости и духовности, - отметили организаторы. - В большой гостиной усадебного дома в исполнении композитора Сергея Кравца, певицы и поэтессы Инны Кравец прозвучат музыкальные произведения на стихотворения известных белорусских поэтов современности: Аллы Ткаченко, Анны Мартынчик, Наума Гальперовича, Максима Трояновича. Сама программа вечера является авторской, ведь музыку к большинству произведений написал сам Сергей Кравец".

Сергей Кравец - певец, композитор, актер театра и кино. Участвовал в создании группы "Чистый голос", театра сатиры и юмора "Христофор", автор музыки для мюзиклов и сказок. Инна Кравец - певица, поэт, лауреат международного конкурса "Романсиада" (Москва) и фестивалей-конкурсов "Эвридика" имени Анны Герман (Минск), член Союза музыкальных деятелей.-0-