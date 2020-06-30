О "Трех жизнях Айседоры Дункан" расскажет спектакль в Гомеле

30 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спектакль с элементами хореографии по пьесе Зиновия Сагалова "Три жизни Айседоры Дункан" представят 9 июля под воздушным шатром площадки грота у дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

Народный театр-студия "Классик" и студия современной хореографии "Тандем" через танец, слова, живые скульптуры расскажут о судьбе великой танцовщицы, о любви, заполнившей всю ее жизнь, отданную большому искусству и высокому чувству. "Сутью танца Айседоры Дункан были драма и страсть. Джаз и классика, иррациональное и идеалистическое сплелось в особое явление, которое впоследствии назовут стилем модерн в танце", - отметили в государственном историко-культурном учреждении.

Хореографическую партию исполнит Ирина Оболенцева, в роли Айседоры Дункан - Елена Фролова. Прозвучат бессмертные произведения Фридерика Шопена, Людвига ван Бетховена, Иоганна Себастьяна Баха, Феликса Мендельсона и других великих композиторов.

В дворцово-парковом ансамбле добавили, что спектакль организуют с соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Начало в 18.00.-0-