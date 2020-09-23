О визуальной и физической природе звука рассказывает выставка работ Алены Юрцевич в Минске

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка оригинальных графических партитур "Sketches, визуальные этюды (ор.1)" интердисциплинарного художника, дизайнера, композитора и кандидата философских наук Алены Юрцевич открылась сегодня в арт-гостиной "Высокае мѣста". Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

В экспозиции представлена коллекция из 10 авторских визуальных этюдов (графических партитур) Алены Юрцевич. "Неотъемлемой частью нашей жизни является звук. Часто обитающий на уровне вибраций, как волновое движение в пространстве, звук можно услышать, почувствовать физически или увидеть вызванные им визуальные образы. Выставка является частью художественного исследования о визуальной и физической природе звука, а также кросс-модальности человеческого восприятия", - отметили организаторы.

Графическая партитура - это альтернативная форма записи музыки, когда вместо привычных нотных знаков используется язык визуальных символов и текстовых обозначений. Во второй половине ХХ века такой вид музыкальной нотации был широко распространен в экспериментальной музыке в Америке и Европе. "Звук - это язык общения и выражения творческой, ментальной или эмоциональной мысли. Поиск новых форм - синтез эстетики, графики, дизайна и выражения звука через физическое движение, привел Алену Юрцевич к созданию нового оригинального визуального языка для более детальной передачи воображаемого звука", - рассказали в арт-гостиной.

Во время выставки пройдут два перформанса. Публика сможет посетить "Концерт-презентацию проекта: музыкальные и хореографические транскрипции графических партитур" 24 сентября, а 1 октября - "Концерт; диалог с автором и участниками, раскрывающие процессы звуковой и физической интерпретации графических партитур".

Выставочный проект продлится по 4 октября.-0-