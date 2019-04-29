О жизни и деятельности Ицхака Шамира расскажет выставка в Минске

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Ицхак Шамир", посвященная жизни и деятельности седьмого премьер-министра Израиля, уроженца Беларуси Ицхака Шамира, откроется 3 мая в Минске в Национальном историческом музее, сообщили БЕЛТА в Израильском культурном центре при посольстве Израиля в Беларуси.

"В экспозиции продемонстрируют фотографии и документы о всех этапах жизни и деятельности знаковой фигуры современной истории еврейского народа Ицхака Шамира. В открытии примут участие сын политического деятеля - израильский бизнесмен и политик, бывший министр сельского хозяйства Аир Шамир, представители государственных органов, дипломатического корпуса, творческой интеллигенции, руководители еврейских общин", - рассказали организаторы.

Выставка проходит в рамках международной конференции "Лимуд Беларусь 2019", которая состоится в Минске 3-5 мая и соберет более 500 участников из 12 стран мира.

Ицхак Шамир (Езерницкий) (1915-2012) родился в местечке Ружаны Гродненской области. Учился в гимназии Белостока. В 1934 году начал изучать юриспруденцию в Варшавском университете, но не окончил обучение, потому что, будучи членом движения "Бейтар" и сионистом, предпочел посвятить свою жизнь созданию еврейского государства. До 1948 года был одним из руководителей подпольной организации Лехи. После создания государства Израиль работал на высоких должностях в "Моссаде". В 1977 году стал председателем Кнессета - израильского парламента. Был министром иностранных дел в правительстве Менахема Бегина и после его ухода в отставку - дважды премьер-министром в 1983-1984 и 1986-1992 годах.-0-