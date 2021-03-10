Объединенные местом и названием: в Минске открылась выставка аналоговой фотографии "Даліна Руж"

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка "Далiна Руж" секции "Аналоговая фотография" общественного объединения фотографов открылась сегодня в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка "Далiна Руж" является результатом растянувшихся на несколько лет творческих фотопленэров и будет третьей по счету. Первая фотовыставка состоялась в 1988 году, вторая - в 2008-м, через 20 лет.

"Вначале посетителям предлагается ознакомиться с работами, которые были сделаны в 1988 году. Через 20 лет после этого мы со студентами архитектурного университета поехали на один день в Ружаны, после чего сделали вторую выставку. И еще через 10 лет с группой из 13 фотографов сняли третью часть сегодняшней выставки. И все это объединено одним местом и одним названием - Долина Роз", - рассказал куратор и идейный вдохновитель выставки Владимир Сутягин.

Ружаны - маленький город в Пружанском районе Брестской области. Место имеет богатую историю и уникальную архитектуру. Первое его упоминание встречается в исторических летописях около 1490 года. Ключевой достопримечательностью города, благодаря чему он получил широкую известность, является дворцовый комплекс Сапегов - центральная резиденция одного из богатейших магнатских родов. Дворец был построен в 1602 году канцлером ВКЛ Львом Сапегой. Во второй половине XVIII века его перестроили. Во время Первой мировой войны случился сильный пожар, часть стен дворца обвалилась. В межвоенный период предпринимались попытки восстановления, но Вторая мировая война усугубила ситуацию. В 2008 году на территории комплекса были начаты раскопки и реставрация.

"Владимир Сутягин олицетворяет огромный пласт истории белорусской фотографии, - отметила Лариса Финкельштейн. - Каждый раз, когда я говорю о фотографии, как бы искупаю свою такую заторможенность что ли, которая была присуща всем искусствоведам моего поколения. Мы считали, что вот художник придумал сюжет, взял кисточку и перенес свою придумку на холст - это искусство. А фотограф взял технику, настроил на то, что все видят и зафиксировал - где тут искусство? И вот с этой глупостью мы жили очень много лет. Но однажды я посетила выставку здесь в историческом музее. И это была выставка группы Сергея Кожемякина и его ровесников. Они сделали абсолютно художественную экспозицию, которая перевернула мое представление и отношение к фотографии. С той поры я все время восхищаюсь фотографическим искусством. И сегодняшняя фотография - это высший пилотаж искусства, изобразительного искусства, пластического, искусства мысли, чувства, но далеко не искусства одного лишь объектива".

Все работы представлены в формате аналоговой фотографии. "Возвращение к аналоговой фотографии - это возвращение к какой-то своеобразной живописи. Очень хорошо, что она черно-белая, потому что она наиболее художественная, больше передает душу автора, не вторгается анилиновыми красками в фотографический пласт и дает возможность разглядеть очень тонкие отношения автора с пространством, формой, предметом", - добавила Лариса Финкельштейн.

Фотографы в своих снимках знакомят с архитектурой Ружан, искусно совмещая в объективе древние руины и быт местных жителей. Много легенд и открытий таит в себе этот маленький, но богатый на наследство городок. "Давняя легенда о подземной дороге, ведущей в другой город, будоражила фантазию участников экспедиции, но они так ее и не нашли. Нет ничего более интересного и захватывающего, чем путешествия и новые открытия. Каждый уголок нашей страны таит в себе большую историю", - подчеркнули в музее.

Посетить выставку можно по 28 марта.-0-