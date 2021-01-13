Объединенные музыкой "Песняров" картины представили в НЦСИ

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка картин "Край ты мой любімы" к 80-летию со дня рождения Владимира Мулявина открылась сегодня в Национальном центре современных искусств. Об этом БЕЛТА сообщили организаторы.

"На выставке представлены картины, которые, по моему мнению, отображают тематику песен легендарной группы "Песняры". Экспонаты рассказывают посетителям об идеальных взаимоотношениях между человеком и миром, непередаваемом великолепии белорусской природы. Эта ностальгия по прошлому - дань памяти белорусскому песняру", - отметил куратор выставки Михаил Мирошников.

Этот ансамбль является признанным лидером фолк-рока как на территории нашей страны, так и всего бывшего СССР. Они стали любимой группой знатоков музыки и людей, чье детство и юность пришлись на 1980-1990-е годы. Посетить выставочный проект можно по 24 января.

Владимир Мулявин - белорусский музыкант, эстрадный певец, гитарист, композитор, аранжировщик, художественный руководитель вокально-инструментального ансамбля "Песняры", народный артист Беларуси и СССР. Родился 12 января 1941 года в Свердловске. Еще в детстве начал увлекаться музыкой. После школы поступил в Свердловское музыкальное училище. Работал музыкантом в разных областных филармониях Урала и Сибири. В 1963 году начал свою деятельность в Белорусской государственной филармонии, где в 1968 году создал вокально-инструментальный ансамбль "Лявоны", который позже переименовал в "Песняры". Народные песни в обработке музыканта, композиции на стихи классиков белорусской литературы в исполнении ансамбля стали популярными далеко за пределами СССР. За значительный вклад в развитие белорусского эстрадного искусства в 2001 году Владимир Мулявин был награжден орденом Франциска Скорины. Легенды белорусской музыки не стало 26 января 2003 года.-0-