Объявлен конкурс эскизных проектов памятника Игорю Лученку

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс эскизных проектов надгробного памятника народному артисту Беларуси и СССР Игорю Лученку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Целью конкурса является поиск наиболее выразительного образного решения памятника. Его участниками могут быть авторы или авторские коллективы скульпторов и архитекторов, имеющие соответствующее профессиональное образование. Композиционное и пластическое исполнение надмогильного памятника должно быть выдержано в лучших традициях национального монументального искусства, отражать главную идею произведения - увековечение памяти народного артиста и лаконично располагаться на месте захоронения.

Заявки для участия в конкурсе принимаются по 20 марта по адресу: г.Минск, пр.Победителей, 11, каб. 718. Конкурсные материалы должны быть представлены 20 марта не позднее 17.00 по адресу: г.Минск, ул.К.Маркса, 12, Национальный исторический музей Беларуси. Конкурсные материалы жюри рассмотрит на закрытом заседании не позднее 1 апреля. Подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте Министерства культуры в рубрике "Конкурсы и мероприятия".

Организатором является Министерство культуры.-0-