Объявлен конкурс режиссерских концепций гала-концертов Дня белорусской письменности

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации и Министерство культуры объявили конкурсный отбор режиссерских заявок на проведение торжественной церемонии и гала-концертов открытия и закрытия Дня белорусской письменности. Праздник в 2021 году пройдет 5 сентября в Копыле Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в Минкультуры.

К участию в конкурсном отборе приглашаются профессиональные режиссеры, студенты и учащиеся профильных специальностей, а также авторские коллективы, которые имеют возможность и желание придумать и осуществить оригинальные творческие проекты, посвященные празднику белорусского слова.

"Поданные заявки должны содержать режиссерские концепции церемонии и гала-концертов открытия и закрытия праздника, предусматривать возможность реализации этих концепций на открытой сценической площадке Копыля в течение одного дня (открытие праздника - днем, закрытие - вечером). Режиссерская концепция каждого мероприятия должна отражать его тему и идею, основную сюжетную линию, с выделением при необходимости тематических разделов, блоков, картин, примерный перечень творческих коллективов и исполнителей, которых планируется пригласить к участию в концерте. Кроме того, в заявке необходимо описать спецэффекты и специальные элементы сценического оборудования, реквизита, которые нужны для реализации концепции", - пояснили в Минкультуры.

Организаторы отметили, что желательно, чтобы режиссерская концепция соответствовала девизу "Слава яднае свет", а также отражала тему Года народного единства, знаковые события и юбилейные даты белорусской и мировой литературной и культурной жизни 2021 года, подчеркивающие роль книги в духовном прогрессе общества.

"В режиссерской концепции церемонии и гала-концерта открытия должны быть предусмотрены поздравления от организаторов праздника, церемония вручения Национальной литературной премии и передача эстафеты праздника от Копыля городу, в котором он будет проводиться в 2022 году. Также желательно отобразить роль Копыля в истории, литературе и культуре страны. А во время закрытия праздника хотелось бы увидеть акценты на современных достижениях белорусского слова, музыки, песни. Кроме того, режиссерская концепция гала-концерта закрытия должна быть рассчитана на молодежную аудиторию", - добавили в министерстве.

Рассмотрение представленных предложений будет проведено в форме открытой защиты режиссерских заявок перед экспертной комиссией из представителей организаторов праздника, а также специалистов в области изобразительного, музыкального и сценического искусств.

Автор (авторы) заявки, которая будет отобрана экспертной комиссией и поддержана организационным комитетом праздника, должен быть готов сформировать режиссерско-постановочную группу, обеспечить подготовку сценария и эскизов художественного оформления открытой сценической площадки для проведения культурных мероприятий по случаю открытия и закрытия Дня белорусской письменности, а также постановку соответствующих мероприятий.

Режиссерские заявки, а также краткие сведения об авторе (авторском коллективе) до 15 апреля необходимо направить на электронный адрес Министерства культуры: ministerstvo@kultura.by.

Консультации и справки можно получить по телефонам: 8 (017) 203-75-47, 8 (017) 203-91-31.-0-