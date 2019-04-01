Объявлен открытый конкурс юных и молодых композиторов имени Юрия Семеняко

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство культуры Беларуси объявило о проведении ІІ Республиканского открытого конкурса юных и молодых композиторов имени Юрия Семеняко. Творческие состязания пройдут в Белорусской государственной академии музыки с 14 по 16 мая, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"Сегодня понятие профессии "композитор" перестало распознаваться обществом, потому что появилось много разных программ и редакторов, позволяющих писать музыку. Но композитор - это вершина музыкальной науки. А композиторский аппарат - это глубокие знания по гармонии, полифонии, истории музыки, оркестровке, аранжировке. Конкурс мы проводим с целью выявления юных и молодых дарований, которые в будущем смогут защищать профессию и ее высокий уровень", - рассказала заведующая кафедрой композиции Белорусской государственной академии музыки профессор Галина Горелова.

Конкурс призван поддержать художественное творчество юных и молодых композиторов, развивать их способности и совершенствовать профессиональное мастерство. Попробовать свои силы могут учащиеся, студенты, выпускники учреждений образования Беларуси и иностранных государств в возрасте от 9 до 25 лет включительно по состоянию на 14 мая. Состязания будут проводиться в младшей возрастной (9 -13 лет), средней (14-18 лет) и старшей (19-25 лет) группах.

"Мы надеемся, что конкурс получится ярким и массовым. Хотелось бы, чтобы начинающие композиторы прислали произведения выразительные в эмоциональном смысле, чтобы была видна их душа и переживания. Мы приглашаем к участию людей в возрасте от 9 до 25 лет, которые еще достаточно непосредственные и могут очень искренне выражать свои эмоции и чувства. Поэтому мы ожидаем интересные эмоциональные сочинения любого жанра и формы - это может быть песня, инструментальная пьеса, рапсодия, увертюра и так далее", - отметила Галина Горелова.

Общая продолжительность работ в младшей возрастной группе - до 4 минут, средней - от 4 до 5 минут, старшей - 5-7 минут. Композиторские работы должны быть представлены на конкурс в виде аккуратно выполненной рукописи или нотного текста, можно приложить аудиозапись на СD. Произведения должны соответствовать программным требованиям конкурса, обладать творческой оригинальностью и стилевой индивидуальностью, показывать уровень владения технологиями композиторского письма.

Произведения подаются на конкурс анонимно - под девизом, обозначенным на партитуре и на запечатанном конверте. Материалы должны быть отправлены по почте не позднее 22 апреля в оргкомитет конкурса по адресу: 220033, Беларусь, Минск, ул. Интернациональная, 30 с пометкой: "В оргкомитет Республиканского открытого конкурса юных и молодых композиторов им. Ю.В.Семеняко". Подробную информацию можно найти на сайтах Минкультуры и БГАМ.

Конкурс проходит в два этапа. Первый тур является отборочным и проводится Белорусской государственной академией музыки, по его итогам определяется не более двенадцати конкурсантов в каждой возрастной группе, которые являются победителями данного этапа и допускаются к участию во втором этапе конкурса. Второй этап - заключительный, проводимый Министерством культуры на базе академии музыки.

Оценивать таланты композиторов будет судейская коллегия. В состав жюри войдут авторитетные педагогические работники по специальности "композиция" учреждений образования, деятели культуры и искусства: Галина Горелова, Олег Ходоско, Константин Яськов, Елена Атрашкевич, Радослава Аладова во главе с заслуженным деятелем искусств Беларуси, обладателем медали Франциска Скорины профессором Виктором Войтиком.

Результаты конкурса будут объявлены 16 мая во время концерта из произведений лауреатов в Зале имени В.Ровдо Белорусской академии музыки. Лучшие авторы музыки в каждой возрастной группе награждаются дипломами I, II и III степени с присвоением звания лауреата, а также денежными призами.

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры, Белорусский союз музыкальных деятелей и Белорусская государственная академия музыки.-0-